Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag fester

Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 28,37 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 28,37 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sogar auf 28,48 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,13 GBP. Der Tagesumsatz der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.480.153 Aktien.

Bei 28,48 GBP markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Kursplus von 0,39 Prozent wieder erreichen. Am 02.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,14 GBP. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 28,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,03 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,39 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,46 GBP.

Am 01.02.2024 lud Shell (ex Royal Dutch Shell) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,39 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,28 Prozent auf 78.732,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 101.303,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.05.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 3,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

