Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 23,80 GBP. Bei 23,57 GBP markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 23,85 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3.181.260 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 26,14 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie somit 8,95 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,09 GBP. Dieser Wert wurde am 15.07.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,57 GBP.

Am 04.05.2023 äußerte sich Shell (ex Royal Dutch Shell) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,39 USD. Im letzten Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) mit einem Umsatz von insgesamt 86.959,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84.204,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,27 Prozent gesteigert.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell).

In der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Shell-Aktie in Grün: Shell übertrifft trotz Gewinnrückgang die Erwartungen - Aktienrückkaufprogramm angekündigt

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Shell-Aktie in Grün: Shell könnte wohl Geld für abgeschriebenes russisches Öl- und Gasprojekt erhalten - starkes Flüssiggasgeschäft

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shell (ex Royal Dutch Shell) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com