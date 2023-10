Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) gewinnt am Montagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 26,46 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 2,5 Prozent auf 26,46 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,63 GBP aus. Bei 26,20 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.805.432 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 29.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,64 GBP an. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 0,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,50 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 23,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wird bei 31,02 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,75 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shell (ex Royal Dutch Shell) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,54 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 25,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 100.059,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 31.10.2024.

In der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,09 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

