Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 2,9 Prozent auf 26,56 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere um 15:52 Uhr 2,9 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 26,63 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,20 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 3.876.929 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,64 GBP) erklomm das Papier am 29.09.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Kursplus von 0,28 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 19,07 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,02 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,54 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74.578,00 USD – das entspricht einem Minus von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100.059,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,09 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

