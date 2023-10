Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Montagvormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 26,29 GBP.

Um 09:00 Uhr stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 26,29 GBP. Bei 26,63 GBP erreichte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,20 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 371.043 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Bei 26,64 GBP markierte der Titel am 29.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 1,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 25.03.2023 auf bis zu 21,50 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,02 GBP aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 USD gegenüber 1,54 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) mit einem Umsatz von insgesamt 74.578,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100.059,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 25,47 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Shell (ex Royal Dutch Shell) möglicherweise am 31.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 4,09 USD je Aktie aus.

