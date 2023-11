Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) verbilligt sich am Mittag

So bewegt sich Shell (ex Royal Dutch Shell)

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 25,72 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 25,72 GBP. Die Abwärtsbewegung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ging bis auf 25,67 GBP. Bei 25,90 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.987.279 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2023 auf bis zu 27,93 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 7,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Mit einem Kursverlust von 16,43 Prozent würde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 31,65 GBP an.

Shell (ex Royal Dutch Shell) gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 95.749,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 76.350,00 USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Shell (ex Royal Dutch Shell) möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,13 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

