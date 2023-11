Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 25,86 GBP ab.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 25,86 GBP abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 25,82 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 25,90 GBP. Bisher wurden via London 161.372 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 27,93 GBP markierte der Titel am 19.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie somit 7,41 Prozent niedriger. Am 25.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,50 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 16,88 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,65 GBP an.

Am 02.11.2023 äußerte sich Shell (ex Royal Dutch Shell) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 76.350,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95.749,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 4,12 USD je Aktie aus.

