Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 24,70 GBP abwärts.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 24,70 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,60 GBP ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,81 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 781.828 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 27,93 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie somit 11,56 Prozent niedriger. Am 25.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,50 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 31,90 GBP an.

Shell (ex Royal Dutch Shell) gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 76.350,00 USD, gegenüber 95.749,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,26 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

