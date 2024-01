Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag mit Einbußen

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 24,69 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im London-Handel um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 24,69 GBP nach. Bei 24,60 GBP markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,81 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.556.067 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 27,93 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 21,50 GBP fiel das Papier am 25.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,92 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 31,90 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 76.350,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95.749,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

In der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

