Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 24,83 GBP.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 24,83 GBP. In der Spitze legte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 24,84 GBP zu. In der Spitze büßte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 24,77 GBP ein. Bei 24,81 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 100.606 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 27,93 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Mit einem Zuwachs von 12,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 13,42 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 31,90 GBP an.

Am 02.11.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shell (ex Royal Dutch Shell) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 95.749,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 76.350,00 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 30.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,03 USD in den Büchern stehen haben wird.

