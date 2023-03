Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 25,39 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,25 GBP ab. Den London-Handel startete das Papier bei 25,45 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 4.341.693 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Bei 26,14 GBP markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 2,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 16.03.2022 Kursverluste bis auf 18,71 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Shell (ex Royal Dutch Shell) seine Aktionäre 2018 mit 1,88 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,36 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,33 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 85.280,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 101.303,00 USD ausgewiesen.

Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 02.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

