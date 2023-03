Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,4 Prozent auf 25,38 GBP ab. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,29 GBP ab. Bei 25,45 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 377.055 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,14 GBP) erklomm das Papier am 09.03.2023. 2,89 Prozent Plus fehlen der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,71 GBP. Dieser Wert wurde am 16.03.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 35,63 Prozent würde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,36 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,88 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,33 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.02.2023. Shell (ex Royal Dutch Shell) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,83 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 101.303,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 85.280,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 04.05.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 02.05.2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

