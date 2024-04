Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 28,64 GBP zu.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 28,64 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 28,65 GBP. Mit einem Wert von 28,50 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 1.112.135 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 28,65 GBP. Mit einem Zuwachs von 0,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2023 bei 22,14 GBP. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 22,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,03 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,39 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,46 GBP aus.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,11 USD, nach 1,39 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,28 Prozent auf 78.732,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 101.303,00 USD gelegen.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Shell (ex Royal Dutch Shell) möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 3,82 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

