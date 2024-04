Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittwochnachmittag gefragt

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt wies die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 28,50 GBP nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 28,50 GBP zu. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,66 GBP an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,50 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.815.992 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 28,66 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,56 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2023 bei 22,14 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,32 Prozent.

Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,03 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,39 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,46 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024. In Sachen EPS wurden 1,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,39 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 78.732,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 101.303,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 02.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 01.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2024 3,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

