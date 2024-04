Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittwochvormittag zu

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 28,59 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 28,59 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 28,61 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,50 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 326.910 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Bei 28,61 GBP markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 0,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,14 GBP am 02.06.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 22,56 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,03 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,39 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 31,46 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS von 1,39 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 78.732,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 101.303,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 3,82 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

