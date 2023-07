Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) präsentiert sich am Montagmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 23,12 GBP zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 23,12 GBP zu. Im Tageshoch stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 23,19 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,92 GBP. Bisher wurden heute 1.027.455 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 26,14 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 19,09 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Verlust von 17,43 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,88 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Am 04.05.2023 lud Shell (ex Royal Dutch Shell) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,39 USD gegenüber 1,20 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 86.959,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84.204,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 25.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,21 USD fest.

