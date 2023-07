Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) zieht am Nachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt ging es für das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 23,24 GBP.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 1,8 Prozent auf 23,24 GBP zu. In der Spitze legte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 23,25 GBP zu. Bei 22,92 GBP eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.549.852 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,14 GBP an. Gewinne von 12,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,09 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 17,87 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,34 GBP.

Am 04.05.2023 lud Shell (ex Royal Dutch Shell) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,39 USD gegenüber 1,20 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 84.204,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 86.959,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,21 USD fest.

