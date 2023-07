Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Shell (ex Royal Dutch Shell) am Montagvormittag ins Plus

So entwickelt sich Shell (ex Royal Dutch Shell)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 22,97 GBP.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 22,97 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 22,98 GBP. Bei 22,92 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 110.451 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,14 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 13,80 Prozent zulegen. Bei 19,09 GBP erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,89 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,88 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden. Shell (ex Royal Dutch Shell) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 86.959,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 84.204,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Shell (ex Royal Dutch Shell) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Shell-Aktie steigt: Shell rechnet für Q2 mit Abschreibungen von bis zu 3 Milliarden Dollar

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Shell-Aktie im Plus: Shell kündigt höhere Dividende und weitere Aktienrückkäufe an