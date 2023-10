Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Shell (ex Royal Dutch Shell)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 26,43 GBP abwärts.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 26,43 GBP abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 26,14 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,52 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.164.450 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,65 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.03.2023 auf bis zu 21,50 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 22,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 31,02 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 74.578,00 USD – eine Minderung von 25,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 100.059,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 präsentieren. Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 4,11 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 beendet den Montagshandel im Minus

Starker Wochentag in London: So performt der FTSE 100 nachmittags

FTSE 100-Handel aktuell: So performt der FTSE 100 am Montagmittag