Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 26,56 GBP.

Um 15:52 Uhr stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 26,56 GBP. In der Spitze legte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 26,61 GBP zu. Mit einem Wert von 26,52 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2.882.989 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,65 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.10.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 0,34 Prozent zulegen. Am 25.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,50 GBP ab. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 23,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,02 GBP.

Am 27.07.2023 lud Shell (ex Royal Dutch Shell) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,75 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,47 Prozent auf 74.578,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 100.059,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 31.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,11 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

