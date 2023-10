Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt ging es für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 26,37 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 26,37 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,37 GBP ab. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,52 GBP. Bisher wurden via London 174.282 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 26,65 GBP markierte der Titel am 09.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 1,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,50 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 18,49 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,02 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS von 1,54 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 100.059,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 beendet den Montagshandel im Minus

Starker Wochentag in London: So performt der FTSE 100 nachmittags

FTSE 100-Handel aktuell: So performt der FTSE 100 am Montagmittag