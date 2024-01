Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Donnerstagmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 24,53 GBP zu.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 24,53 GBP. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,70 GBP zu. Mit einem Wert von 24,53 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.129.613 Aktien.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 27,93 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,88 Prozent. Am 25.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,50 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im Durchschnitt mit 31,90 GBP.

Am 02.11.2023 lud Shell (ex Royal Dutch Shell) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,30 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 76.350,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 95.749,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 30.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,03 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belaufen.

