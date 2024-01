Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Donnerstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 24,47 GBP.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 24,47 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sogar auf 24,78 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 24,45 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,53 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.710.419 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,93 GBP. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 12,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,50 GBP. Dieser Wert wurde am 25.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 13,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,90 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.350,00 USD – das entspricht einem Minus von 20,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95.749,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 01.02.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Shell (ex Royal Dutch Shell) möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

In der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

