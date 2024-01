Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Donnerstagvormittag höher

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 24,70 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 24,70 GBP. Im Tageshoch stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 24,70 GBP. Bei 24,53 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 199.952 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,93 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.03.2023 auf bis zu 21,50 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 12,98 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,90 GBP aus.

Am 02.11.2023 äußerte sich Shell (ex Royal Dutch Shell) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) mit einem Umsatz von insgesamt 76.350,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95.749,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 20,26 Prozent verringert.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,03 USD fest.

Redaktion finanzen.net

