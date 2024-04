Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Im London-Handel gewannen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Im London-Handel gewannen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere um 11:48 Uhr 0,9 Prozent. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,99 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 28,75 GBP. Bisher wurden heute 1.399.645 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gehandelt.

Am 11.04.2024 markierte das Papier bei 28,99 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 0,17 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2023 auf bis zu 22,14 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 30,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,03 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,39 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,46 GBP an.

Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) 78.732,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 101.303,00 USD umgesetzt worden.

Am 02.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,84 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Pluszeichen in London: FTSE 100 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Schwacher Wochentag in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Nachmittag

Börse London in Grün: FTSE 100-Börsianer greifen zu