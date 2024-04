Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) gewinnt am Vormittag an Fahrt

So bewegt sich Shell (ex Royal Dutch Shell)

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 28,88 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 28,88 GBP zu. Kurzfristig markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 28,88 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 28,75 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 239.769 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Am 11.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,88 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 22,14 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Zuletzt erhielten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,03 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,39 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,46 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 78.732,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 101.303,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 3,84 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Pluszeichen in London: FTSE 100 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Schwacher Wochentag in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Nachmittag

Börse London in Grün: FTSE 100-Börsianer greifen zu