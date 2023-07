Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 23,00 GBP ab.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 23,00 GBP abwärts. Im Tief verlor die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 22,93 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 23,03 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 172.457 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,14 GBP an. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 12,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 19,09 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 20,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,34 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Am 04.05.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 84.204,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 86.959,00 USD ausgewiesen.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

In der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Shell-Aktie steigt: Shell rechnet für Q2 mit Abschreibungen von bis zu 3 Milliarden Dollar

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Shell-Aktie im Plus: Shell kündigt höhere Dividende und weitere Aktienrückkäufe an