Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 25,06 GBP zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 25,06 GBP. In der Spitze gewann die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 25,17 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 24,96 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.643.894 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 26,14 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 4,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 14,23 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,02 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Shell (ex Royal Dutch Shell) gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 USD, nach 1,54 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 100.059,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 02.11.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

