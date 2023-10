Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) verteuert sich am Mittag

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt ging es für das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 26,77 GBP.

Um 11:48 Uhr stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 26,77 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sogar auf 26,95 GBP. Bei 26,66 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.391.121 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gehandelt.

Am 11.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,95 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.03.2023 (21,50 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 19,70 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,02 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Shell (ex Royal Dutch Shell) im vergangenen Quartal 74.578,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 100.059,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in Höhe von 4,11 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

LSE-Handel: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen

Pluszeichen in London: FTSE 100 am Nachmittag im Plus

Zuversicht in London: FTSE 100 legt am Dienstagmittag zu