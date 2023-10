Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 26,55 GBP ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 26,55 GBP. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,54 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,66 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 3.013.325 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Bei 26,95 GBP markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 25.03.2023 auf bis zu 21,50 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,04 Prozent würde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,02 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023 vor. Shell (ex Royal Dutch Shell) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,54 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD im Vergleich zu 100.059,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,11 USD fest.

