Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 26,84 GBP.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 26,84 GBP zu. Bei 26,85 GBP markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,66 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 209.893 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,85 GBP erreichte der Titel am 11.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 25.03.2023 Kursverluste bis auf 21,50 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,02 GBP.

Am 27.07.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,54 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 100.059,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 31.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

