Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Shell (ex Royal Dutch Shell) am Montagmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 25,10 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 25,10 GBP abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,04 GBP aus. Mit einem Wert von 25,26 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 471.298 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,93 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Am 25.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,50 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 14,36 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wird bei 31,52 GBP angegeben.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) 76.350,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 95.749,00 USD umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 30.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

