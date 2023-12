Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) behauptet sich am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 25,21 GBP.

Mit einem Wert von 25,21 GBP bewegte sich die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 25,30 GBP. Die Abwärtsbewegung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ging bis auf 24,98 GBP. Bei 25,26 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2.043.936 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,93 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Kursplus von 10,81 Prozent wieder erreichen. Bei 21,50 GBP fiel das Papier am 25.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 17,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wird bei 31,52 GBP angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,26 Prozent zurück. Hier wurden 76.350,00 USD gegenüber 95.749,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024 vorlegen. Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,11 USD je Aktie belaufen.

