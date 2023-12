Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) verteidigt Stellung am Montagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 25,23 GBP.

Anleger zeigten sich um 09:00 Uhr bei der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 25,23 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 25,30 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 25,20 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,26 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.137 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,93 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 10,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,50 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,52 GBP aus.

Am 02.11.2023 legte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 76.350,00 USD – eine Minderung von 20,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 95.749,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 4,11 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

FTSE 100 aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen

Gute Stimmung in London: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell