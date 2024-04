Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 2,1 Prozent auf 29,16 GBP zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,1 Prozent auf 29,16 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 29,21 GBP. Bei 28,83 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.320.532 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Bei 29,21 GBP erreichte der Titel am 12.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2023 auf bis zu 22,14 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 24,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,39 USD, nach 1,03 GBP im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,46 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024. In Sachen EPS wurden 1,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,39 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Shell (ex Royal Dutch Shell) im vergangenen Quartal 78.732,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 101.303,00 USD umsetzen können.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Experten taxieren den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,86 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Donnerstagshandel in London: FTSE 100 zum Handelsende leichter

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 notiert im Minus

Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Mittag mit Abgaben