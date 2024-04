Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Freitagvormittag im Aufwind

So entwickelt sich Shell (ex Royal Dutch Shell)

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 28,93 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 28,93 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 28,97 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,83 GBP. Bisher wurden via London 233.871 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.04.2024 bei 28,99 GBP. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 0,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2023 auf bis zu 22,14 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,46 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,03 GBP aus. Analysten bewerten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im Durchschnitt mit 31,46 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,28 Prozent auf 78.732,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 101.303,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,85 USD fest.

