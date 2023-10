Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 26,83 GBP.

Um 15:53 Uhr wies die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 26,83 GBP nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sogar auf 26,87 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,59 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.744.893 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,95 GBP erreichte der Titel am 11.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,50 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 19,88 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,02 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,54 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD im Vergleich zu 100.059,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Am 31.10.2024 wird Shell (ex Royal Dutch Shell) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in Höhe von 4,11 USD im Jahr 2023 aus.



