Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt ging es für das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 26,68 GBP.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 26,68 GBP. In der Spitze legte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 26,68 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,59 GBP. Bisher wurden via London 112.875 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 26,95 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2023). Mit einem Zuwachs von 1,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,50 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,42 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 31,02 GBP an.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,54 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 74.578,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100.059,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in Höhe von 4,11 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Schwacher Handel: FTSE 100 schlussendlich mit Abgaben

Pluszeichen in London: FTSE 100 im Aufwind

Handel in London: FTSE 100 notiert am Mittag im Plus