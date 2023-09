Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tritt am Vormittag auf der Stelle

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 25,30 GBP.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 25,30 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie legte bis auf 25,42 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 25,28 GBP ein. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 25,33 GBP. Bisher wurden via London 223.513 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,14 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Kursplus von 3,30 Prozent wieder erreichen. Am 25.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,50 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Verlust von 15,04 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,02 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Am 27.07.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,54 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 100.059,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,06 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

