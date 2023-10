Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 27,13 GBP zu.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 27,13 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sogar auf 27,19 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,99 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.193.655 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 27,19 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.03.2023 Kursverluste bis auf 21,50 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 26,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,02 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,75 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 74.578,00 USD, gegenüber 100.059,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,47 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

