Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 27,28 GBP.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,8 Prozent auf 27,28 GBP. Kurzfristig markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 27,30 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,99 GBP. Zuletzt wechselten via London 2.773.336 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 27,30 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,50 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im Durchschnitt mit 31,02 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 74.578,00 USD, gegenüber 100.059,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,47 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,11 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

