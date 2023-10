Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt sprang die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 27,06 GBP zu.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 27,06 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sogar auf 27,09 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,99 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 223.978 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.10.2023 auf bis zu 27,09 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 21,50 GBP erreichte der Anteilsschein am 25.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 20,57 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 31,02 GBP.

Am 27.07.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 100.059,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,11 USD je Aktie belaufen.

