Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Mittag seitwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 26,30 GBP.

Mit einem Kurs von 26,30 GBP zeigte sich die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 26,36 GBP. In der Spitze büßte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 26,24 GBP ein. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,35 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 562.194 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,93 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2023. Mit einem Zuwachs von 6,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,50 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 22,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wird bei 31,65 GBP angegeben.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 76.350,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95.749,00 USD umgesetzt worden waren.

Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,14 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Freitagshandel in London: FTSE 100 letztendlich in der Verlustzone

Verluste in London: FTSE 100 am Freitagnachmittag leichter

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Verluste