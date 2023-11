Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) schiebt sich am Nachmittag vor

Blick auf Shell (ex Royal Dutch Shell)-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 26,47 GBP zu.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 26,47 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 26,49 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,35 GBP. Zuletzt wechselten 1.533.725 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,93 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 5,54 Prozent Plus fehlen der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,50 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 23,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,65 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,26 Prozent auf 76.350,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 95.749,00 USD umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 01.02.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in Höhe von 4,14 USD im Jahr 2023 aus.

