Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) büßt am Mittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 24,15 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 23,96 GBP. Bei 24,23 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.165.897 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Bei 26,14 GBP erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 7,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,71 GBP. Dieser Wert wurde am 16.03.2022 erreicht. Mit Abgaben von 29,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,36 USD. Im Vorjahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,88 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,33 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Am 02.02.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,83 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 85.280,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 101.303,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 02.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,50 USD je Aktie belaufen.

