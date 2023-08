Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Montagmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 23,96 GBP abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 23,96 GBP ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 23,89 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,09 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 912.813 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 26,14 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 8,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.08.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,41 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 10,66 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,02 GBP.

Am 27.07.2023 legte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,54 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD im Vergleich zu 100.059,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Experten taxieren den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,03 USD je Aktie.

