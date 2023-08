Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 23,92 GBP.

Um 15:53 Uhr fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 23,92 GBP ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 23,86 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 24,09 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2.043.721 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,14 GBP. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 8,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.08.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,41 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 10,50 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,02 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 USD gegenüber 1,54 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74.578,00 USD – das entspricht einem Minus von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100.059,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,03 USD je Aktie belaufen.

