Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 25,47 GBP.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 25,47 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,48 GBP aus. Mit einem Wert von 25,26 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 1.167.189 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,14 GBP. 2,63 Prozent Plus fehlen der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,50 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 15,59 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,02 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,54 USD je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 74.578,00 USD, gegenüber 100.059,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,47 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 02.11.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

