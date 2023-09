Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,9 Prozent auf 25,68 GBP zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 25,68 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,71 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,26 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.799.887 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Bei einem Wert von 26,14 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 1,77 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 16,30 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,02 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 USD gegenüber 1,54 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 74.578,00 USD in den Büchern – ein Minus von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shell (ex Royal Dutch Shell) 100.059,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,07 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belaufen.

