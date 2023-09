Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) präsentiert sich am Vormittag fester

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 25,29 GBP.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 25,29 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,29 GBP an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,26 GBP. Bisher wurden via London 143.936 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,14 GBP. Mit einem Zuwachs von 3,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Mit einem Kursverlust von 15,01 Prozent würde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,02 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100.059,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,07 USD je Aktie in den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Büchern.

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Shell-Aktie fester: Verkauf des Heim-Energiegeschäft in Großbritannien und Deutschland beschlossen

Shell-Aktie springt an: Shell will sich offenbar von Tochtergesellschaft Shell Energy Retail trennen